"Пока он этого не достигнет, не успокоится": первый тренер Явгусишина назвал цель украинца

Даниил Явгусишин уже трижды побеждал на турнирах "Башо" и стремительно приближается к титулу первого в истории Украины йокодзуны – высшего мастера сумо. Тренер, с которым Аонишики начинал свой путь, уверен, что его бывшему подопечному это по силам.

Важа Даиаури, который открыл талант Данила в Виннице, в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил , что Явгусишин может одерживать победы даже с травмой. К осени он должен окончательно вылечить травму – и шансы на получение ранга йокодзуны возрастут.

Какую цель ставит перед собой Явгусишин в сумо

По мнению Даиаури, Данила отличается от многих борцов такими чертами характера, как упрямство, настойчивость и целеустремленность. Украинец умеет не обращать внимания на трудности, когда речь идет о достижении того, что он себе наметил. Именно поэтому даже боль в ноге не помешала ему триумфально вернуться на башо в Нагое, выиграв третий Кубок Императора.

Так было всегда, еще когда он жил и боролся у нас, в Виннице. Сейчас я видел, как ему тяжело, но он не сдавался. Уверен, к сентябрьскому турниру в Токио Даниил тоже восстановится и продемонстрирует свою лучшую борьбу. У него есть цель – стать йокодзуной. Уверен, пока он этого не достигнет, не успокоится,

– рассказал тренер.

Каков Даниил Явгусишин вне спорта

Сосредоточенность на цели и боевой дух – не единственные определяющие качества Аонишики. Важа Даиуари также поделился, что у Даниила есть то, что присуще не каждому успешному спортсмену – исключительная порядочность.

По словам тренера, Явгусишин помнит людей, которые приложили усилия для его становления и развития, и испытывает к ним благодарность. Наставник признается, что некоторые из его воспитанников стали чемпионами мира, но забыли о тренере или даже публично конфликтуют с ним. Зато Явгусишин остается человечным, какие бы вершины ему ни покорялись.