У звезды российского тенниса случился нервный припадок после поражения: видео безумия

В пятницу, 25 июля, состоялись матчи 1/4 финала на турнире серии ATP 500 в Вашингтоне. В одном из них Даниил Медведев встречался с Корентеном Муте.

Россиянин считался однозначным фаворитом поединка, однако не смог это доказать на корте. Он потерпел поражение в трех сетах со счетом 6:1, 4:6, 4:6, информирует 24 Канал.

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Как у Медведева в очередной раз "потекла крыша"?

После убедительной первой партии экс-первая ракетка мира неожиданно проиграла вторую, не защитив свою подачу в десятом гейме. Поэтому судьба встречи решалась в третьем сете.

Его организаторы прервали из-за жары при счете 5:4 в пользу французского теннисиста. Эта пауза пошла на пользу 59-й ракетке мира, который после возобновления игры сразу сделал брейк и закрыл поединок.

Корентен Муте реализовал матчбол с третьей попытки. Решающий розыгрыш стал украшением не только матча, но и всего турнира.

Как Муте закрыл игру с Медведевым: смотрите видео

Сразу после проигрыша драматического розыгрыша у россиянина уже традиционно сдали нервы. Сначала он швырнул ракетку в сторону трибун, а уже после рукопожатия с победителем пытался разбить керамическую бутылку для воды.

Как у Медведева "потекла крыша": смотрите видео

К слову. Даниил Медведев не выиграл ни одного трофея с мая 2023 года. Сейчас он является 14-й ракеткой мира.

Напомним, что только в этом году россиянин несколько раз срывался на корте. В частности, он устроил истерику на турнире в Дубае, когда обвинил египетского судью в русофобии.