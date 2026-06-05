Дания – Украина: можно ли бесплатно посмотреть товарищеский матч

Сборная Украины проведет свой второй товарищеский матч против сборной Дании. Игра состоится 7 июня.

Начало матча в 19:30 в городе Оденсе, Дания. О том, можно ли будет бесплатно посмотреть матч, расскажет 24 Канал.

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Можно ли бесплатно посмотреть матч Дания – Украина?

Официальным транслятором матчей национальной сборной Украины является медиасервис MEGOGO. Просмотр будет доступен на OTT-платформе в разделе "Спорт" (подраздел "Футбол") на специализированном канале "MEGOGO Футбол Первый". Доступ открыт для пользователей пакетов "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK".

Это второй матч сборной Украины под руководством нового главного тренера, итальянца Андреа Мальдери, который возглавил команду после отставки Сергея Реброва. Первый поединок под его руководством против Польши, состоявшийся 31 мая, завершился победой Украины со счетом 0:2.

Как прошел матч Польша – Украина?

На 17-й минуте Виктор Цыганков отметился голом, однако взятие ворот отменили из-за положения вне игры у Андрея Ярмоленко.

На 34-й минуте счет открыл Роман Яремчук: после передачи от Цыганкова он пробил из-за пределов штрафной площади в дальний угол ворот Марцина Булки.

Андрей Ярмоленко, капитан сборной, удвоил преимущество на 44-й минуте. Он замкнул прострел Цыганкова в центре вратарской площади, забив свой 47-й мяч за национальную команду.