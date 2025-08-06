Куда исчез Дюбуа после сокрушительного нокаута в бою с Усиком
- Даниэль Дюбуа был замечен в Рио-де-Жанейро, где проводил пробежку с фанатами после поражения в бою с Александром Усиком.
- Несмотря на поражение, Дюбуа не планирует завершать карьеру и продолжает тренировки, обещая вернуться на ринг.
- Бой за абсолютное чемпионство между Дюбуа и Усиком состоялся 19 июля в Лондоне, где Усик одержал победу нокаутом в пятом раунде.
Британский боксер Даниэль Дюбуа после поражения Александру Усику в бою за абсолют исчез из информационного пространства. Однако фанаты экс-чемпиона IBF нашли его в неожиданном месте.
Сокрушительное поражение от Александра Усика больно ударило по самолюбию Даниэля Дюбуа. Однако 27-летний боксер не отчаялся и продолжает тренироваться, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing Kingdom.
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Где сейчас находится Дюбуа?
В среду, 6 августа, в сети появилось свежее видео с Даниэлем Дюбуа. Его сняли на улице Рио-де-Жанейро, где "Динамит" в сопровождении болельщиков делал пробежку.
Британец с улыбкой на лице шутил с фанатами, которые не ожидали увидеть звезду хевивейта в Бразилии.
Дюбуа с фанатами в Рио-де-Жанейро: смотрите видео
Что ж, смена обстановки явно пошла на пользу бывшему сопернику Усика. Дюбуа не планирует завершать карьеру и продолжает тренировки.
Кстати, последнее сообщение в своем инстаграме Даниэль опубликовал 28 июля, в нем он пообещал вернуться на ринг.
Напомним, что бой за абсолютное чемпионство между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец нокаутировал младшего на 11 лет британца в пятом раунде и одержал досрочную победу.
Ранее мы рассказывали, где сейчас проживает трехкратный чемпион мира по боксу Александр Усик.