"Динамит" рассказал, благодаря чему сможет одолеть Усика в реванше

Уже в субботу, 22 февраля, Даниэль Дюбуа проведет защиту чемпионского пояса IBF. Он будет драться с новозеландским претендентом Джозефом Паркером.

Накануне этого поединка британский боксер излучает абсолютную уверенность. Он, как и его оппонент, сконцентрирован на ближайшем противостоянии, но держит в голове и битву с Александром Усиком.

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Дюбуа хочет реванша

Дюбуа заявил о желании провести реванш с украинским объединенным чемпионом мира, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports. Британец рассказал, что он смог значительно спрогрессировать после первого поединка с Усиком и уверен, что на этот раз сможет его одолеть.

"Я становлюсь лучше и совершенствуюсь. Говорят, что когда выигрываешь титул чемпиона мира, то совершенствуешься. Я чувствую, что это происходит со мной. Я готов показать, на что способен и победить любого, кого поставят передо мной. На следующий поединок я выйду гораздо лучшим, чем был в бою против Джошуа.

Мы все в определенный момент взрослеем. Давайте прокрутим все назад. Я готовлюсь к своему следующему бою, но готов с Усиком драться хоть сейчас", – сказал Дюбуа.

Справка. Александр Усик и Даниэль Дюбуа дрались друг с другом в августе 2023 года. Тогда украинец нокаутировал "Динамита" в девятом раунде.

Ожидается, что победитель предстоящего поединка Дюбуа – Паркер выйдет на ринг с украинским чемпионом, чтобы провести бой за абсолют.