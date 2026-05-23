Даниэль Лапин потерпел первое поражение в профи-карьере

Для украинцев вечер "Славы в Гизе" начался неудачно. В андеркарде поединка Александр Усик – Рико Верховен свое первое поражение на профессиональном ринге потерпел наш соотечественник Даниэль Лапин.

Соперником украинца был Бенджамин Мендес Тани из Франции. Всю дистанцию в 10 раундов спортсмены не прошли, сообщает 24 Канал.

Как завершился поединок Лапин – Тани?

Уже на старте стало понятно, что француз нанесет украинцу больше проблем, чем его предыдущие соперники. Уже за первые два раунда Лапин получил несколько неприятных пропущенных ударов.

Третий раунд также прошел с очевидным преимуществом Тани. А четвертый стал настоящей катастрофой для Лапина. Уже в дебюте трехминутки он побывал в нокдауне, смог подняться, но уже вскоре во второй раз оказался на канвасе.

Третьего падения рефери в ринге украинцу не простил и остановил поединок.

Что потерял Лапин из-за поражения Тани?

Для украинского боксера полутяжелого веса это была возможность получить титулы WBA International Gold и WBC Greater Touran.

Перед боем Лапин был владельцем поясов IBF Inter-Continental, WBO International и WBA Continental. Но буквально в день "Славы в Гизе" стало известно, что эти титулы украинцу больше не принадлежат, а на кону поединка с Бенджамином Тани будут стоять другие второстепенные пояса.

Это было первое поражение Лапина в 14-ом бою в профи-карьере.