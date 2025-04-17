Дюбуа должен провести обязательную защиту титула в бою против Чисоры

IBF обяжет Даниэля Дюбуа провести обязательную защиту титула против Дерека Чисоры. Реванш против Александра Усика отныне стоит под вопросом.

The Ring недавно объявили дату второго противостояния Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Бой должен состояться 12 июля на "Уэмбли".

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Реванш с Усиком под вопросом

IBF 22 апреля официально обяжет Даниэля Дюбуа провести обязательную защиту титула в бою против Дерека Чисоры, пишет 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

Мы запланировали сообщить Дюбуа и Чисоре о начале переговоров относительно обязательной защиты титула 22 апреля. времени на проведение отборочного боя недостаточно, поскольку обязательная защита титула Дюбуа должна состояться до 21 июня. Если Даниэль решит объединять титулы, это будет иметь приоритет над обязательной защитой,

– отметили в IBF.

Даниэль Дюбуа стал чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе в 2024 году после победы над Энтони Джошуа нокаутом в сентябре. Тогда Александр Усик отказался от своего пояса и британские боксеры соревновались за него. Перед этим "Динамит" одержал важные победы над Джарреллом Миллером и Филиппом Хрговичем, что укрепило его позиции в дивизионе.

В феврале 2025 года Дюбуа должен был встретиться с Джозефом Паркером, но бой был отменен из-за болезни британца. Вместо "Динамита" на ринг вышел Мартин Баколе.

41-летний Дерек Чисора в начале февраля победил Отто Валлина

Справка. Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа не признает своего поражения. В пятом раунде он пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя, а удар британца определили как "запрещенный". Дюбуа не соглашается с мнением рефери.

Напомним, что в украинской команде резко отреагировали на объявленную дату реванша украинца и британца. Александр Красюк отметил, что окончательное решение о следующем бое Усика еще не принято.