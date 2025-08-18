Дарья Билодид активно ведет социальные сети и радует фанатов. Украинская дзюдоистка не торопится возвращаться к соревнованиям, наслаждаясь отдыхом.

Недавно Дарья Белодед в своем инстаграме опубликовала горячие фото с отдыха. Роскошная украинская спортсменка посетила отдых в солнечной Греции, пишет 24 канал.

Читайте также Нежная Билодид ошеломила публику яркой фотосессией с открытым верхом

Роскошная Дарья Билодид

Дарья Билодид поразила фанатов эффектными фотографиями с отдыха на Корфу. Девушка предстала перед камерой в обольстительном образе на фоне крепких скал и живописных пейзажей.

Украинская дзюдоистка примерила на себе купальник необычного цвета, который похож на кожу змеи. Спортсменка похвасталась роскошной фигурой, которую держит в форме и длинными ножками.

Напомним, что Дарья Билодид временно приостановила карьеру дзюдоистки. Девушка занимается моделингом, а также является футболисткой женской команды харьковского Металлиста 1925.

Ранее сообщали о том, что Элина Свитолина поразила фанатов эффектными кадрами с отдыха. Совсем скоро спортсменка начнет выступления на престижном US Open 2025 года.