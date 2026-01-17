Российская теннисистка официально сменила гражданство: какую страну будет представлять спортсменка

С 2022 года российским спортсменам запрещено выступать на международных турнирах. Однако не все атлеты желают представлять враждебную страну даже в "нейтральном статусе".

Известная теннисистка Дарья Касаткина решила отказаться от российского минулога и получила гражданство другой страны. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм спортсменки.

Какое гражданство получила Касаткина?

Касаткигна в своем инстаграме сообщила, что теперь она официально гражданка Австралии. Дарья не скрывает радость от получения нового паспорта, отметив, что теперь она "свободная".

Официально австралийка. Счастливая, благодарная и свободная,

– написала теннисистка.

Что говорила Касаткина о войне России против Украины?

Отметим, что Касаткина неоднократно высказывалась против войны в Украине, которую вызвала Россия. Более того, она первой из топ-рейтинга WTA, кто загорелся об ужасных действиях вражеской страны.

В интервью The Times в 2023 году Дарья осудила российскую агрессию. Также она отметила, что события в Украине сильно повлияли на ее карьеру.

"Это было трудно, но, если честно, я была просто благодарна, что мы могли играть на остальных турнирах в WTA. Это тяжело, потому что ты чувствуешь, что тебя наказывают за то, чего я не делала, и за те действия моей страны, с которыми лично я не согласна, но исключений они не делают", – высказалась теннисистка.

Отметим, что о решении спортсменки сменить гражданство стало известно еще в апреле 2025 года.

"Честно говоря, учитывая всё, что происходит в моей предыдущей стране, у меня не было особого выбора. Как открытая лесбиянка, я должна была сделать этот шаг, если хочу быть собой. И в конце концов, я это сделала. Австралия – это место, где я чувствую, что могу быть собой. И я очень рада иметь честь быть частью этой прекрасной страны", – цитирует Касаткину Benrothenberg.

Что известно о Касаткиной?