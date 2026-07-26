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Sport News 24 Теннис Снигур проиграла первый в карьере финал на уровне WTA
26 июля, 16:41
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Снигур проиграла первый в карьере финал на уровне WTA

Александр Щербатых

Украинская теннисистка Дария Снигур провела решающий поединок в одиночном разряде турнира серии WTA 250 в Праге. Ее соперницей была представительница Австрии Лилли Таггер.

В чешской столице завершился розыгрыш турнира WTA 250. О ходе и результате матча с участием 24-летней украинской теннисистки рассказывает 24 Канал .

Дарья Снигур: как сложился финал для нее

Соперницей нашей спортсменки была 18-летняя Лилли Таггер, которая также впервые дошла до решающего матча на таком уровне. Это был первый матч между теннисистками.

Дарья Снигур – Лилли Таггер – 0:2 (6:7, 2:6)

В первом сете преимущество сразу захватила наша землячка. В какой-то момент матча наша землячка вела со счетом 5:2. Но Дария не сумела реализовать отрыв в один брейк. Лилли Таггер сравняла счет, а затем забрала первый сет на тай-брейке - 6:7.

Во второй партии Таггер сумела завоевать гейм на подаче украинки, когда счет стал 3:1 в ее пользу. Далее австрийская теннисистка не отпустила собственное преимущество.

Дарья Снигур: что дальше

Уже в понедельник, 27 июля, украинка обновит свой рекорд в мировом рейтинге. Дария будет занимать в табели о рангах 43-е место.

После недельного отдыха Дария сыграет на турнире WTA 125 в Варшаве, который стартует 3 августа. После этого ее ожидают турнир WTA 1000 в американском Цинциннате и завершающий мейджор сезона – US Open.

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