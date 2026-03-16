"Тупо футболист-клоун": игрока клуба УПЛ уничтожили за флеш-интервью из 11 слов

Футболист Александрии Денис Шостак "прославился" в соцсетях послематчевым комментарием, в котором на три из пяти вопросов ответил "не знаю". Момент позора для игрока поднял вопрос культуры общения со СМИ в украинском футболе.

За Шостака пришлось извиняться главному тренеру команды. А эксперты в студии итогового шоу "Футбол 360" на УПЛ ТВ буквально разнесли поведение игрока.

Как Шостак прокомментировал поражение Александрии от ЛНЗ?

После проигранного матча одному из лидеров чемпионата черкасскому ЛНЗ футболист Александрии Денис Шостак во флеш-зоне дал наиболее лаконичное интервью сезона.

Что сказали эксперты и комментаторы об интервью Шостака?

Три ответа "не знаю" из пяти вопросов возмутили футбольное сообщество. Особенно гневно реагировал эксперт УПЛ ТВ Денис Бойко, который обвинил игрока Александрии в клоунаде.

Кто-то говорит, что набросились на него. Набросились по делу. Если ты не хочешь, ты проиграл, у тебя нет настроения, подойди к медийной службе клуба, скажи: "Я не хочу разговаривать сейчас в прессе, чтобы не было никаких инцидентов". Ну он сам себя выставил клоуном на всю страну. Чистый клоун. Тупо футболист-клоун. Чувак вышел и говорит на всю страну: "Не знаю. Не знаю". Или ты не даешь интервью, или если ты уже пришел, то должен иметь уважение ко всем журналистам,

– разнес Шостака Бойко.

Неожиданно к дискуссии присоединилась жена нападающего Ромы и сборной Украины Артема Довбика Юлия. Она на своей инстаграм-странице признала провал Шостака следствием системной проблемы в футболе.

Яркое доказательство того, что в украинском футболе до сих пор системно не работают с коммуникацией спортсменов. В частности – с пониманием того, зачем вообще нужно взаимодействие с журналистами и какую роль оно играет, потому что коммуникация с медиа – это такая же часть работы профессионального спортсмена, как тренировки, матчи или работа на поле,

– написала в сторис Юлия Довбик.

Как отреагировали на интервью Шостака в Александрии?

По информации проекта "ТаТоТаке", скандал оказался настолько громким, что пришлось вмешаться главному тренеру Александрии Кириллу Нестеренко. Коуч якобы связался с официальным транслятором УПЛ и извинился за поведение своего подопечного.