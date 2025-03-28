"Бронзовый бомбардировщик" возвращается на ринг: против кого будет драться Уайлдер
- Деонтей Уайлдер вернется на ринг 27 июня в городе Вичита, чтобы драться с Тайрреллом Херндоном.
- Поединок продлится десять раундов, а Уайлдер намерен снова стать чемпионом мира в супертяжелом весе.
Деонтей Уайлдер является одной из главных звезд хевивейта современности. В последнее время он потерял свои позиции из-за серии поражений, однако американец решил, что еще не сказал последнего слова в боксе.
39-летний боец уже совсем скоро вернется на ринг. Произойдет это 27 июня во время вечера бокса, который состоится в американском городе Вичита, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.
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Перезагрузка для Уайлдера
Соперником "Бронзового бомбардировщика" станет 37-летний земляк Тайррелл Херндон. Он имеет в своем активе 29 боев на профессиональном уровне, в которых одержал 24 победы.
Последний раз Херндон выходил на ринг в мае 2024 года, когда одержал победу раздельным решением судей. Среди самых известных соперников американца были Ричард Торрес-младший и Эфе Аджагба – обоим он проиграл.
Во время объявления боя промоутер Деонтея Уайлдера заявил, что "Бронзовый бомбардировщик" имеет большие планы на будущее и снова собирается стать чемпионом мира:
Это перезагрузка наследия Уайлдера, он все еще имеет один из самых сильных ударов в боксе. Он снова на пути к тому, чтобы стать чемпионом мира в супертяжелом весе, и это первый шаг.
К слову. Поединок продлится регламентированные десять раундов.
Напомним, что Деонтей Уайлдер свой последний бой провел в июне 2024 года против Чжана Чжилея. Тогда состоялся большой апсет – китаец одержал победу техническим нокаутом уже в пятом раунде.