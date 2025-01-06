Лунин не пропустил: Реал поиздевался над соперником и вышел в 1/8 финала Кубка Короля
Мадридский Реал начал выступления в Кубке Короля сезона-2024/2025. Первым соперником "Королевского клуба" стала команда из четвертой лиги Испании.
Депортиво Минера – Реал 0:5
Голы: Вальверде, 5, Камавинга, 13, Гюлер, 28, 88, Модрич, 55
Сегодня, 6 января, состоялся матч 1/16 финала Кубка Короля сезона-2024/2025. Реал на выезде встречался с Депортиво Минера, сообщает 24 канал.
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Легкая победа Реала
Реал приехал в гости к Депортиво Минеры в роли огромного гранда испанского футбола. "Королевский клуб" в первые пять минут матча открыл счет благодаря усилиям Федерико Вальверде.
Менее, чем через десять минут Эдуардо Камавинга удвоил преимущество "сливочных". Судьбу матча решил Арда Гюлер, который забил третий гол в ворота Депортиво на 28-й минуте матча.
Хозяева поля могли только отбиваться от нашествия мадридского коллектива. Первый тайм завершился со счетом 3:0 в пользу Реала.
Во второй половине игры Реал продолжил контролировать мяч и создавать опасные моменты. На 55-й минуте матча легенда и капитан мадридцев Лука Модрич отметился голом – 4:0.
На 75-й минуте хозяева смогли выйти в атаку и пробить по воротам Андрея Лунина. Однако игрок Депортиво не создал проблем для украинского голкипера, пробив значительно выше ворот.
За две минуты до конца основного времени Арда Гюлер оформил дубль в кубковом матче. В итоге игра завершилась разгромной победой Реала – 5:0.
Видеообзор матча Депортиво Минера – Реал: