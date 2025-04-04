Сборной Украины засчитали техническое поражение за пропуск матча

Девичья сборная Украины по футболу получила техническое поражение. Это произошло из-за пропуска первого матча элитраунда отбора на Евро.

В среду, 2 апреля, сборная Украины U19 должна была провести первый матч против Австрии в элитраунде отбора на девичье Евро.Причиной этого стала проблема с несвоевременным получением виз для футболисток команды, чтобы приехать в Англию на игру.

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Украина получила техническое поражение

В УАФ обратились в УЕФА с просьбой об отложении встречи на один день, однако европейская конфедерация футбола отказала, пишет 24 канал со ссылкой на Суспільне Спорт.

УЕФА наказал Украину техническим поражением со счетом 0:3. Техническое поражение 0:3 Украины означает, что она будет занимать третье место в группе отбора на девичье Евро.

Отметим, что "сине-желтые" будут иметь еще два поединка для улучшения положения в группе и борьбы за выход на континентальное первенство. Следующие матчи состоятся 5 и 8 апреля против Бельгии и Англии.