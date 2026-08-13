"Команда страдает": бывший тренер сборной Украины вынес приговор Динамо после первых матчей сезона

В Украине начался новый футбольный сезон 2026/2027. Первым стартовало киевское Динамо, которое играло в еврокубках еще в начале июля.

Результаты киевского клуба пока оставляют желать лучшего. Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич в эксклюзивном комментарии 24 Канала высказался о Динамо.

Что Маркевич сказал о Динамо

По мнению украинского специалиста, киевский клуб сейчас больше страдает, чем играет. Маркевич считает, что свое влияние оказывают матчи два раза в неделю.

О Динамо нечего сказать. Команда мучается, и в Ровно против Вереса это было видно. Пока что я там ничего не вижу. Дай Бог, чтобы Карабах прошли. Совмещают УПЛ и еврокубки? Да, это сказывается. Но что поделаешь. Такова судьба всех команд, которые играют в еврокубках. Приходится играть два раза в неделю, ничего не поделаешь,

– считает Маркевич.

Ранее Маркевич прокомментировал спорный эпизод в матче киевлян против Вереса. Тогда "бело-синие" выиграли 2:1, хотя уже в начале встречи красную карточку мог получить Кристиан Биловар.

Как Динамо выступает в этом сезоне

Напомним, что Динамо начало официальные выступления в этом сезоне с первого квалификационного раунда Лиги Европы. Там "бело-синие" сыграли две нулевые ничьи против румынской Университати.

Пройти удалось только по пенальти. Но уже во втором раунде киевляне дважды проиграли ПАОКу и вылетели в Лигу конференций. Первый матч 3-го квалификационного раунда против Карабаха завершился минимальной победой киевлян (1:0).