Где смотреть матч Карабах – Динамо в Лиге конференций

В четверг, 13 августа, киевское Динамо проведет свой шестой матч в еврокубках в текущем сезоне. Подопечные Игоря Костюка начали официальные матчи еще в начале июля.

В рамках 3-го квалификационного раунда "бело-синие" сыграют на выезде против Карабаха. Встреча состоится в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова, сообщает 24 Канал.

Где смотреть Карабах – Динамо

Матч Карабах – Динамо можно посмотреть онлайн на территории Украины. Встреча будет показана в прямом эфире на OTT-платформе "Київстар ТБ" бесплатно.

Также игра будет транслироваться на канале "2+2", который доступен на других OTT-платформах и в кабельных сетях. Начало матча – в 19:00 по киевскому времени.

Как играет Динамо в этом сезоне

Напомним, что первый матч между командами состоялся неделю назад в Люблине. Динамо одержало минимальную победу над азербайджанцами благодаря голу Матвея Пономаренко.

В целом киевляне пока не впечатляют в текущем сезоне. Подопечные Игоря Костюка дважды сыграли вничью со счетом 0:0 с румынской Университатей в первом раунде квалификации Лиги Европы.

Пройти дальше удалось лишь благодаря серии пенальти. Однако остаться во втором по рангу еврокубке Динамо не удалось, ведь киевляне дважды проиграли ПАОКу – 2:3, 0:2.

В чемпионате же "бело-синие" сыграли лишь один матч, вырвав победу над "Вересом". В тот матч Динамо оказалось в центре скандала из-за спорного решения судьи не удалять Кристиана Биловара за "фол последней надежды".