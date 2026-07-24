Не Ярмоленко: в Динамо нашли неожиданного лидера команды по размеру зарплаты

В нынешней финансовой ситуации киевское Динамо не может позволить себе тратить большие суммы на трансферы или выплачивать игрокам слишком высокие зарплаты. Однако в столичном клубе сделали исключение для одного футболиста, которого очень хотели удержать от переезда за границу.

Инсайдер Игорь Бурбас раскрыл информацию о том, кто из динамовцев имеет самые выгодные условия контракта в клубе. Оказалось, что это не ветеран и лидер Андрей Ярмоленко и не капитан Виталий Буяльский, пишет 24 Канал.

Кто зарабатывает больше всех в "Динамо"

История с возможным трансфером за границу, как оказалось, помогла полузащитнику Николаю Шапаренко значительно улучшить свой заработок в "Динамо". Чтобы один из ключевых игроков команды не покинул ее, при подписании нового контракта руководство киевского клуба пошло на нетипичный для себя сейчас шаг.

По информации Игоря Бурбаса, Шапаренко получили возможность зарабатывать в Киеве 1,5 миллиона долларов в год. Это единственный футболист в составе "Динамо", у которого зарплата на уровне донецкого "Шахтера", где бюджет намного больше.

В то же время соглашение предусматривает прогрессивную систему начисления зарплаты, что означает повышение в каждом следующем сезоне. Такие условия когда-то были у Андрея Ярмоленко – еще до того, как он перешел из "Динамо" в дортмундскую "Боруссию".

Что известно о контракте Шапаренко

27-летний игрок подписал новый контракт с клубом полгода назад. Соглашение заключено на длительный срок – до 31 декабря 2030 года.

Ориентировочная трансферная стоимость Николая Шапаренко по оценке экспертов Transfermarkt составляет 8 миллионов евро. Еще год назад полузащитнику прогнозировали продажи в другой клуб за 11 миллионов, что стало бы его рекордом.

До подписания нового контракта появлялась информация об интересе к футболисту со стороны испанской "Жироны" и турецкого "Бешикташа". Речь шла о сумме в 20 миллионов евро, что президенту "Динамо" Игорю Суркису показалось недостаточным.