Инсайдер рассказал, сколько зарабатывают футболисты Динамо

Динамо переживает не лучший период с точки зрения результатов: команда пока остается за пределами тройки лидеров в чемпионате Украины и вылетела из Кубка. Несмотря на это, по уровню финансового обеспечения клуб уступает только своему главному конкуренту – Шахтеру.

Инсайдер Игорь Бурбас раскрыл некоторые данные из зарплатной ведомости киевлян. Лидеры команды получают довольно солидные по современным меркам суммы.

Зарплаты в киевском Динамо

По словам журналиста, абсолютным лидером киевской команды по зарплате является польский легионер Томаш Кендзьора. Он зарабатывает 92 тысячи евро в месяц.

Бывший лидер зарплатного рейтинга Николай Шапаренко отстает ненамного: его счет ежемесячно пополняется на 90 тысяч в европейской валюте.

Далее разрывы значительно больше: Денис Попов и Виталий Буяльский получают около 50 тысяч долларов, Владимир Бражко зарабатывает 40 тысяч, а лучший бомбардир "Динамо" в прошлом сезоне Матвей Пономаренко после подписания нового контракта зафиксировал свой доход на отметке 30 тысяч долларов.

Богдан Редушко – игрок первой команды с самой низкой зарплатой. Он получает 10 тысяч долларов в месяц.

Сравнение зарплат в УПЛ

Таким образом, киевляне занимают второе место по уровню зарплат в Украинской Премьер-лиге. Лучшие финансовые условия только у "Шахтера", а "Полесье" и ФК "Харьков", которые вместе с "горняками" входят в топ-3, не могут обеспечить своим футболистам столь высокие выплаты.