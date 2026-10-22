Динамо – Кудривка: киевляне сыграют первый матч после увольнения Костюка

В 10-м туре Украинской Премьер-лиги Динамо сыграет первый матч после того, как Игорь Костюк был уволен с поста главного тренера. Соперником станет Кудривка.

Мацей Кендзерек впервые выведет "динамовцев" на поле в качестве главного тренера столичного клуба. О матче Динамо – Кудривка рассказывает 24 Канал.

С чем команды подходят к матчу УПЛ

Поединок между командами состоится в пятницу, 23 октября. Начало игры на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского запланировано на 13:00 по киевскому времени.

В предыдущем туре киевляне играли в большинстве против Полесья уже с 5-й минуты, когда красную карточку получил вратарь житомирян Олег Кудрик. Хет-трик Игоря Краснопира принес победу Полесью – 3:1.

Прогноз букмекера (21+)

betking станом на 21:10 21 жовтня 2026 року публікує такі коефіцієнти: Динамо – 1.15, нічия - 8.00, Кудрівка – 17.00. Поєдинок відбудеться 23 жовтня o 13:00 за київським часом.

После матча Игорь Костюк покинул пост главного тренера киевского клуба. Временным исполняющим обязанности наставника "бело-синих" стал 46-летний польский специалист Мацей Кендзерек, который ранее отвечал в Киеве за организацию игры при стандартных положениях.

Кудривка в 9-м туре пережила всплеск результативности. Подопечные Евгения Задорожнего победили Буковину – 4:1, но этот результат не помог команде из Черниговской области покинуть зону вылета УПЛ.

Как складывается сезон для Динамо и Кудривки

Киевляне после девяти туров набрали 16 очков и занимают четвертое место, хотя еще проведут один перенесенный матч. Команда, теперь уже под руководством Мацея Кендзерека, завершила международную кампанию, не попав в основной раунд Лиги Европы или Лиги конференций.

Кудривка занимает 15-е место в турнирной таблице. После победы над черновчанами у этой команды в активе 5 очков.