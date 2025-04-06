Динамо – Левый Берег: онлайн-трансляция матча УПЛ

В воскресенье, 6 апреля, Динамо будет принимать Левый Берег в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги-2024/2025. Онлайн-трансляцию столичного дерби можно посмотреть на сайте 24 канала.

"Бело-синие" продолжают уверенно шагать к заветному чемпионству. "Аисты", которые дебютировали в элитном дивизионе, попытаются отобрать очки у лидера чемпионата и закрепиться в турнирной таблице, сообщает 24 канал.

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Столичное дерби

Динамо в минувшие выходные одолели Рух в чемпионате Украины, а среди недели выбили "черно-желтых" из Кубка Украины. Поэтому "бело-синие" имели меньше времени на отдых, чем Левый Берег.

"Аисты" могут воспользоваться насыщенным календарем подопечных Александра Шовковского и показать зубы гранду, завоевав сверхважные очки в чемпионате Украины.

Отметим, что матч 23-го тура УПЛ-2024/2025 между Динамо и Левым Берегом начнется в 15:30. Игра состоится на стадионе имени Валерия Лобановского.

Онлайн-трансляция матча Динамо – Левый Берег:

Напомним, что Динамо занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 54 очка после 22 сыгранных туров. Левый Берег расположился на 11 позиции с 22 зачетными пунктами.