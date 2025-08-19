Испанская компания Kelme попала в скандальную историю. Футбольный клуб из Луганска, который играет в российских соревнованиях, выпустил форму с ее логотипом.

Мировой спорт применил масштабные санкции против России с началом полномасштабной войны в Украине. Клубы и сборные не допускаются к международным соревнованиям, а атлеты вынуждены выступать под нейтральным флагом, сообщает 24 Канал.

По теме Пьяные россияне приставали к семье Малиновского за украинский язык: детали конфликта

Как опозорился Kelme?

Кроме того, большинство команд и компаний из цивилизованного мира отказались вести дела с россиянами. К сожалению, есть позорные исключения, когда известные бренды оказываются в стране-террористке.

В скандальную историю попала известная компания Kelme. Испанский производитель спортивной одежды обвиняется в сотрудничестве с луганским футбольным клубом Динамо.



Динамо из Луганска презентовало новую форму / фото из интернета

Команда презентовала новую футбольную форму, где Kelme отмечается как технический спонсор. Сам клуб же создан российскими террористами на оккупированной территории Украины.

Читайте также "Я вернулся домой": российский вратарь ПСЖ намекнул на свои планы относительно будущего

При этом Динамо Луганск участвует в Кубке содружества, который россияне проводят для клубов с временно оккупированной территории Украины. Также Kelme сотрудничает и с рядом украинских клубов.

Испанский бренд является техническим спонсором представителя УПЛ Кудривки, клуба Первой Лиги Черноморца, а также футзальных команд ХИТ и Подолье. Кроме того, Kelme значится среди партнеров Федерации хоккея Украины.