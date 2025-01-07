Динамо планирует подписать игрока из европейского чемпионата

Динамо активно работает на трансферном рынке. "Бело-синих" ожидает напряженная борьба за долгожданные золотые медали украинской Премьер-Лиги.

Александр Шовковский вместе со своими помощниками ищет усиление на вторую часть сезона. Киевляне планируют игрока из европейского чемпионата, сообщает 24 канал со ссылкой на Fanatik.ro.

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Потенциальное усиление для Динамо

По имеющейся информации, представители киевского Динамо начали переговоры по трансферу Яниса Стойки с Германнштадта. Окончательное решение остается за полузащитником.

Кроме, "бело-синих" на румынского игрока претендует бухарестское Динамо. Также в подписании 22-летнего хавбека заинтересованы клубы из МЛС.

К слову. Янис Стойка является игроком молодежной сборной Румынию U-21.

В текущей кампании Янис Стойка сыграл в 20 матчах. На своем счету румынский полузащитник имеет четыре забитых мяча и две результативные передачи.