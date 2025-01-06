Сын Суркиса и номинант премии Golden Boy: кто отправился на сбор Динамо в Турцию

Киевское Динамо начало подготовку ко второй части сезона. Во время тренировочного сбора "бело-синие" сыграют четыре спарринга.

В воскресенье, 5 января, киевское Динамо отправилось на учебно-тренировочный сбор в Турцию. В составе делегации "бело-синих" было 30 футболистов, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Динамо.

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Шанс для молодежи Динамо

Главный тренер Динамо Александр Шовковский взял на сбор несколько игроков из юношеской команды: голкипера Вячеслава Суркиса, хавбеков Романа Саленко и Даниила Ищенко, а также форвардов Матвея Пономаренко и Владислава Герича.

Среди потенциальных новичков лишь одна фамилия – защитник львовского Руха Богдан Слюбык. Номинанта премии Golden Boy киевляне могут подписать по итогам сборов. Для этого талантливому футболисту нужно зарекомендовать себя в контрольных матчах и тренировочном процессе.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб "бело-синих" просмотрит южноафриканского защитника Име Окона. Возможно, 20-летний футболист прибудет прямо на тренировочный сбор.

Список игроков Динамо на сборах

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Вячеслав Суркис, Денис Игнатенко;

Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Вячеслав Суркис, Денис Игнатенко; Защитники: Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак, Максим Дячук, Денис Попов, Кристиан Биловар, Тарас Михавко, Александр Тымчик, Богдан Слюбик;

Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак, Максим Дячук, Денис Попов, Кристиан Биловар, Тарас Михавко, Александр Тымчик, Богдан Слюбик; Полузащитники: Владимир Бражко, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский, Николай Михайленко, Максим Брагару, Роман Саленко, Даниил Ищенко;

Владимир Бражко, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский, Николай Михайленко, Максим Брагару, Роман Саленко, Даниил Ищенко; Нападающие: Владислав Ванат, Эдуардо Герреро, Матвей Пономаренко, Владислав Герич.

Состав Динамо на турецком сборе / фото ФК Динамо

В первой части турецкого сбора киевляне сыграют четыре контрольных поединка. Первый из них против немецкого Магдебурга запланирован на 10 января.

Расписание контрольных матчей Динамо

10.01 – Магдебург (Германия)

12.01 – FCSB (Румыния)

13.01 – Видзев (Лодзь, Польша)

16.01 – ЦСКА 1948 (Болгария)

Напомним, что 21 января Динамо сыграет выездной матч 7-го тура Лиги Европы против турецкого Галатасарая, а 30 января "бело-синие" проведут заключительный поединок турнира с латвийским РФШ.