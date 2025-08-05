Киевское Динамо впервые не смогло одержать победу в Лиге чемпионов 2025-2026. Команда Шовковского провела равный матч против Пафоса, но все решила контратака гостей под занавес игры.

Киевское Динамо отыграло уже третий матч в Лиге чемпионов 2025-2026. Во втором квалификационном раунде "бело-синие" прошли Хамрун Спартанс и вышли на Пафос, сообщает 24 Канал.

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Каким было Динамо?

Именно представитель Кипра был предпоследней преградой Динамо на пути к основной стадии ЛЧ. В случае победы над Пафосом киевляне будут биться за путевку в этап лиги с Лехом или Црвеной Звездой.

К матчам против киприотов Динамо подошло почти в оптимальном составе. Не могли помочь киевлянам Торрес и Рубчинский, которые не являются игроками основы.

Зато после травмы вернулся Буяльский, но начал игру со скамейки запасных. Также не попал в основу Кабаев, чье место на фланге было отдано Шапаренко.

Динамо – Пафос 0:1

Гол: Андерсон Силва, 84.

Динамо считалось фаворитом в домашнем матче, хотя этот статус довольно условный. Из-за войны в Украине киевляне вынуждены принимать соперников по еврокубкам в Польше, а именно – в Люблине.

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Впрочем, Пафос не уступал киевлянам, а периодически даже превосходил украинцев. Команды имели примерно равное количество моментов, но гости хотя бы попадали в створ ворот.

К счастью, Нещерет был на месте и не подводил. Динамо же волнами забирало инициативу, но первый удар в створ смогло нанести аж на 72-й минуте.

Это был удар Бражко с дальней дистанции из-за пределов штрафной площади. В целом Владимир был одним из самых активных игроков киевлян и не раз стрелял в сторону ворот Пафоса.

Роковая контратака

В середине второго тайма Динамо могло выходить вперед, ведь судья назначил пенальти за фол на Ванати. Однако позже арбитр отменил это решение после просмотра VAR.

Под конец матча инициатива была за киевлянами. К сожалению, это сыграло с командой Шовковского злую шутку. Пафосу удалось реализовать контратаку, в ходе которой Андерсон Силва оставил в дураках Дубинчака и пробил мимо Нещерета.

У Динамо было еще время отыграться, однако создать реальную опасность у ворот Микаила не получилось. Киевляне впервые проигрывают в этой Лиге чемпионов и попытаются создать камбэк за неделю на Кипре.