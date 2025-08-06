Киевское Динамо и кипрский Пафос 5 августа провели первое противостояние из двух в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов-2025-2026. Победителем матча стал представитель островной страны.

Динамо провело свой очередной матч в Лиге чемпионов матч в Лиге чемпионов 2025-2026. Команда Александра Шовковского в третьем раунде квалификации принимала в Люблине кипрский Пафос, сообщает 24 Канал.

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Как проиграло Динамо?

К сожалению, после двух уверенных побед над Хамрун Спартанс киевляне впервые допустили осечку в ЛЧ. Игра выглядела равной, а под конец встречи ближе к победе было именно Динамо.

Впрочем, фортуна отвернулась от киевского клуба. К голу в ворота Нещерета привел неудачный угловой от Динамо и идеальная контратака киприотов. Андерсон Силва эффектно оставил в дураках Дубинчака и точно пробил в дальний угол ворот киевлян.

В целом же игрокам "бело-синих" не хватало точности ударов. Динамовцы аж 11 раз пробили по воротам Микаила, но лишь однажды попали в створ.

Обзор матча Динамо – Пафос: смотреть видео

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Таким образом, Динамо потерпело минимальное поражение от Пафоса и оказалось на грани вылета из Лиги чемпионов. Исправить ситуацию будет возможность 12 августа в выездном матче на Кипре. Начало – в 20:00 по киевскому времени.

В случае прохода Пафоса украинцы попадут в последнем раунде квалификации на победителя пары Лех – Црвена Звезда. Если же Динамо вылетит от киприотов, то опустится в Лигу Европы. Там "бело-синих" будет ждать Маккаби Тель-Авив или уже знакомый Хамрун Спартанс.