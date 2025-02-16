По сценарию матча Лиги Европы: Динамо минимально обыграло латвийский РФШ

Столичное Динамо второй раз в этом году встретилось с рижским РФШ. Чемпион Латвии получил шанс на реванш за поражение в Лиге Европы.

Динамо – РФШ 1:0

Гол: Тымчик, 75

Подготовка Динамо ко второй части сезона вышла на финишную прямую. В предпоследнем поединке тренировочного сбора в Турции киевляне встречались с латвийским РФШ, пишет 24 Канал.

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Все решил стандарт

В конце января "бело-синие" уже встречались с представителем Латвии. Тогда киевляне одержали минимальную победу (1:0) благодаря позднему голу Александра Пихаленка.

В спарринге в Турции матч прошел по похожему сценарию. Александр Шовковский выставил состав приближенный к основному, лишь на замене были игроки юношеской команды.

В поединке с РФШ "бело-синие" владели преимуществом. Однако в первом тайме динамовцы никак не могли "размочить" счет.

Судьбу поединка решил гол Александра Тымчика. На 75-й минуте встречи правый защитник киевлян во время углового воспользовался скидкой Ярмоленко и забросил мяч в дальний угол ворот.

До финального свистка счет матча не изменился. Динамо одержало победу – 1:0.

Видеообзор матча Динамо – РФШ

Сегодня Динамо сыграет еще один спарринг. В 15:00 "бело-синие" проэкзаменуют молдавский Петрокуб онлайн-трансляцией матча можно наблюдать на сайте 24 Канала.