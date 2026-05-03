Динамо – Шахтер: смотреть онлайн матч грандов УПЛ

3 мая Киев станет эпицентром украинского футбола, ведь на стадионе имени Валерия Лобановского сойдутся два самых титулованных клуба страны. Стартовый свисток прозвучит в 18:00

Украинское Классическое возвращается – Динамо примет Шахтер в центральном матче 26-го тура УПЛ. 24 Канал рассказывает, где смотреть матч онлайн, кто покажет трансляцию и на каких платформах будет доступен поединок.

Где смотреть Динамо – Шахтер в прямом эфире?

Матч Динамо – Шахтер в прямой трансляции покажут телеканалы UPL.TV и 2+2. Также просмотр будет доступен на OTT-платформах MEGOGO, Киевстар ТВ, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV и Volia TV. Бесплатно игру можно будет посмотреть на YouTube-канале Динамо, а также на Football Hub.

Динамо – Шахтер: смотреть матч онлайн

Для тех, кто хочет быстро найти трансляцию онлайн, матч также доступен на сервисах, что ретранслируют UPL.TV, в частности через большинство популярных телевизионных платформ Украины.

Почему этот матч нельзя пропустить?

Несмотря на разное турнирное положение, украинское Классическое традиционно остается одним из самых принципиальных противостояний сезона. Шахтер приблизился к чемпионству, тогда как Динамо ведет борьбу за место в топ-3, поэтому для киевлян эта встреча имеет огромное значение.

Поединки между Динамо и Шахтером почти всегда дарят максимальное напряжение, принципиальную борьбу и повышенное внимание болельщиков, поэтому в этот вечер футбольная Украина точно будет у экранов.