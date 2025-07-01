Шансов на спасение не было: видео первых минут после аварии машины Диогу Жоты

Звезда Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жота погиб в ночь на 3 июля. В сети появилось видео с горящим автомобилем футболиста.

Во время обгона у автомобиля Диогу Жоты лопнуло колесо. В этот момент водитель потерял управление и съехал с трассы, пишет 24 Канал.

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Видео с горящим авто Диогу Жоты

Один из водителей, который проезжал мимо места аварии, снял первые минуты трагических событий. На видео видно горящий автомобиль, в котором находились Диогу Жота и Андре Силва. Братья даже не имели возможностей выбраться из машины, охваченной огнем.

Видео первых минут после ДТП с Диогу Жотой

Впоследствии полиция обнаружила в Lamborghini два обгоревших тела. Это были братья-футболисты Диогу Жота и Андре Силва.

Ранее сообщались подробности смертельной аварии. Выяснилась, что врачи не рекомендовали португальцу пользоваться самолетом для перелета в Ливерпуль. Поэтому Диогу Жота с братом выехали на автомобиле в испанский Сантандер, откуда на пароме должны были добраться до Ливерпуля.