"Не имеет смысла": Роналду отреагировал за ужасную смерть партнера по сборной Португалии
- Роналду выразил соболезнования в связи с гибелью Диогу Жоты и Андре Силвы.
- Братья умерли в автокатастрофе во время отпуска в Испании.
Звездный игрок Аль-Насра не остался в стороне от трагедии в португальском футболе. Шокирующее ДТП унесло жизни двух известных футболистов.
Футбольное сообщество узнало трагическую новость из Испании. В ДТП погиб звездный нападающий Ливерпуля Диогу Жота. Фанаты и звезды прощаются с игроком, не стал исключением и Криштиану Роналду, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм CR7.
По теме Появились кадры с места смертельной аварии Жоты: футболисты сгорели заживо – жуткое видео
Роналду о Жоте
Форвард Аль-Насра долгое время играл вместе с Жотой за сборную и был его партнером по нападению. Криштиану написал щемящий пост об игроке Ливерпуля, вспомнив о его семье.
Это не имеет смысла. Мы только что были вместе в сборной. Ты только что женился. Выражаю твоей семье, жене и детям свои соболезнования. Желаю им всей силы мира. Я знаю, что ты всегда будешь с ними., Покойся с миром, Диог и Андре. Мы все будем скучать по вам,
– говорится в сообщении от Роналду.
Напомним, что авария произошла в ночь на 3 июля. Диогу был в отпуске в Испании и ехал на автомобиле вместе с братом Андре Силвой. В конце концов в машине прокололась шина и она вылетела с трассы.
Читайте также Диогу Жота погиб через неделю после свадьбы: у него также остались дети
В итоге транспортное средство сгорело дотла, а Диогу и Андре погибли на месте. Напомним, что брат Жоты также был футболистом и выступал за португальский Пенафиел.
Сам Диогу поиграл за Пасуш Ферейру, Атлетико, Порту, Вулверхэмптон и Ливерпуль. В прошлом сезоне он помог мерсисайдцам выиграть АПЛ, а также триумфовал в Лиге наций со сборной Португалии. Вместе с "Сагреш" Жота стал победителем Лиги наций.