"Не имеет смысла": Роналду отреагировал за ужасную смерть партнера по сборной Португалии

Звездный игрок Аль-Насра не остался в стороне от трагедии в португальском футболе. Шокирующее ДТП унесло жизни двух известных футболистов.

Футбольное сообщество узнало трагическую новость из Испании. В ДТП погиб звездный нападающий Ливерпуля Диогу Жота. Фанаты и звезды прощаются с игроком, не стал исключением и Криштиану Роналду, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм CR7.

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Роналду о Жоте

Форвард Аль-Насра долгое время играл вместе с Жотой за сборную и был его партнером по нападению. Криштиану написал щемящий пост об игроке Ливерпуля, вспомнив о его семье.

Это не имеет смысла. Мы только что были вместе в сборной. Ты только что женился. Выражаю твоей семье, жене и детям свои соболезнования. Желаю им всей силы мира. Я знаю, что ты всегда будешь с ними., Покойся с миром, Диог и Андре. Мы все будем скучать по вам,

– говорится в сообщении от Роналду.

Напомним, что авария произошла в ночь на 3 июля. Диогу был в отпуске в Испании и ехал на автомобиле вместе с братом Андре Силвой. В конце концов в машине прокололась шина и она вылетела с трассы.

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В итоге транспортное средство сгорело дотла, а Диогу и Андре погибли на месте. Напомним, что брат Жоты также был футболистом и выступал за португальский Пенафиел.

Сам Диогу поиграл за Пасуш Ферейру, Атлетико, Порту, Вулверхэмптон и Ливерпуль. В прошлом сезоне он помог мерсисайдцам выиграть АПЛ, а также триумфовал в Лиге наций со сборной Португалии. Вместе с "Сагреш" Жота стал победителем Лиги наций.