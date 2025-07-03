Мое сердце разбито, – Клопп щемяще попрощался с погибшим Диогу Жотой

Немецкий тренер Юрген Клопп в свое время пригласил Диогу Жоту в Ливерпуль. Трагическая гибель португальца шокировала специалиста.

Футболист Ливерпуля Диогу Жота и его брат Андре Силва трагически погибли в ночь на 3 июля 2025 года. Экс-тренер "мерсисайдцев" чутко отреагировал на смерть своего бывшего подопечного, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Клопп.

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Клопп выразил соболезнования по поводу гибели Жоты и его брата

Немецкий специалист опубликовал совместные фото с Жотой и щемяще попрощался.

"Это тот момент, когда мне тяжело! У этих слов должна была бы быть другая цель, впрочем сейчас ее трудно представить! Мое сердце разбито после того, как я узнал новости о смерти Диогу и его брата Андре. Диогу был не только фантастическим игроком, но и замечательным другом, любящим и заботливым мужем и отцом! Мы будем очень скучать по тебе! Все мои молитвы, мысли и силы я хотел бы направить Руте, детям, семье, друзьям и близким! Покойся с миром", – написал Клопп.

Юрген Клопп о смерти Диогу Жоты / скриншот из инстаграма тренера

Напомним, что Диогу Жота стал игроком Ливерпуля в 2020 году. Тогда тренером "мерсисайдцев" был Юрген Клопп.

Вместе с "красными" португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок и Суперкубок Англии, а также стал обладателем Кубка футбольной лиги.

Ранее сообщалось, как фаны Ливерпуля чтят память погибшего в ДТП Диогу Жоты. На стадионе "Энфилд" они устроили мемориал из цветов и венков.