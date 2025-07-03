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Sport News 24 Футбол Вместе со звездой Ливерпуля в аварии погиб его брат футболист
3 июля, 11:55
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Вместе со звездой Ливерпуля в аварии погиб его брат футболист

Денис Иваненко
Основні тези
  • В ДТП в Испании погиб футболист Ливерпуля Диогу Жота, а его брат Андре, который был в машине, также не выжил.
  • Автомобиль потерял управление, съехал с дороги и загорелся; Жота играл за Ливерпуль с 2020 года, сыграл 182 матча и забил 65 голов.

В четверг, 3 июля, футбольное сообщество всколыхнула печальная новость. В ДТП погиб футболист Ливерпуля Диогу Жота.

Трагедия произошла в Испании в провинции Самора. Он там проводил отпуск с близкими и родными, сообщает 24 Канал со ссылкой на Marca.

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В салоне во время аварии был еще один футболист

Автомобиль игрока Ливерпуля потерял управление, в результате чего съехал с дороги и загорелся. К сожалению, избежать худшего сценария не удалось.

Отмечается, что вместе с форвардом "красных" в машине во время аварии находился его 26-летний брат Андре, который также является профессиональным футболистом. Как стало известно позже, ему тоже не удалось выжить.

Справка. Диогу Жота играл за Ливерпуль с 2020 года. В составе "красных" он провел 182 матча, в которых забил 65 голов и отдал 26 ассистов.

Напомним, что в конце мая произошла еще одна трагедия, которая касалась Ливерпуля. Во время празднования их чемпионства автомобиль въехал в толпу болельщиков, тогда пострадали 79 человек.