Даже не уговаривайте: российский чемпион мира не захотел драться с Усиком

Чемпион мира по боксу Александр Усик имеет множество предложений от топ-боксеров мира о проведении поединков. Однако один экс-абсолют не желает выходить в ринг с украинцем.

Встреча двух бывших абсолютных чемпионов мира это всегда яркая афиша для мегафайта. Поэтому у представителя страны-агрессора Дмитрия Бивола, который иногда выступает под флагом Кыргызстана, поинтересовались относительно боя против Александра Усика, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Читайте также Двукратный олимпийский чемпион бросил вызов Усику

Бивол ответил, хотел бы он подраться с Усиком

34-летний россиянин, владеющий титулами WBA, IBF и WBO в полутяжелой весовой категории, не захотел встречаться с Усиком ни по правилам бокса, ни по правилам ММА. Свой отказ он аргументировал разницей в весе.

"Нет, не хотел бы провести бой с ММА, мне это не особо интересно. Я боксер и пока что в, как его называют часто, попбоксе не заинтересован, у нас пока что большой спорт.

Бой с Усиком? Нет, вряд ли, мы в разных весовых категориях", – сказал Бивол.

Напомним, что в феврале 2025 года в Эр-Рияде Бивол победил своего соотечественника Бетербиева в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Вечер бокса посетил Александр Усик, но он покинул зал перед поединком россиян.

Сейчас команда Усика ведет переговоры с представителями Дюбуа по организации реванша. По информации инсайдеров, бой за абсолют может состояться 12 июля 2025 года в Лондоне на "Уэмбли".