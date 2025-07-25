Болельщики Бешикташа едва не покалечили голкипера Шахтера в конце матча

В четверг, 24 июля, Шахтер сыграл первый матч в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы-2025/2026. "Горняки" победили Бешикташ со счетом 2:4.

В конце игры болельщики турецкого клуба устроили беспорядок. Во вратарскую площадку Шахтера полетели различные предметы, пишет 24 Канал.

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Что случилось в матче?

На последних минутах встречи, когда счет был в пользу Шахтера, фанаты Бешикташа начали швырять предметы в штрафную площадку донецкого клуба. Голкипер Дмитрий Ризнык сразу отреагировал, обратив внимание арбитра на ситуацию. Судья остановил игру и попросил одного из игроков турецкой команды повлиять на ситуацию на трибунах.

Несмотря на вмешательство фанаты продолжали агрессивное поведение. На поле начались споры, игроки обеих команд эмоционально дискутировали с арбитром и между собой. В итоге арбитр решил наказать голкиперов обоих клубов желтыми карточками.

Справка. Ответный матч состоится 31 июля в Кракове.

Напомним, что после матча Арда Туран прокомментировал победу над "Бешикташем".