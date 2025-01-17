Бельгия уволила скандального тренера перед матчами с Украиной в Лиге наций

Одна из топ-сборных Европы пошла на смену наставника из-за неудач на последних крупных турнирах. Ожидается, что лидер Реала Тибо Куртуа может вернуться в сборную после этого.

Сборная Бельгии проводит неудачно последние крупные турниры и уже давно не является среди фаворитов на победу на чемпионате мира или Евро. Последние же провалы "красных дьяволов" побудили к более кардинальным действиям.

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На Украину с новым коучем

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Бельгийскую футбольную ассоциацию, главный тренер сборной Доменико Тедеско уволен со своей должности. Вместе с ним команду покинет и его тренерский штаб.

Совет директоров ассоциации проанализировал работу итальянца и остался недоволен ею. В ближайшее время будет избран новый наставник сборной Бельгии.

Уже в марте этого года "дьяволы" будут играть стыковые матчи за право выступать в дивизионе А Лиги наций против Украины. Напомним, что Тедеско возглавил Бельгию в феврале 2023 года.

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Карьера Тедеско в Бельгии

За это время он успел провести с ней 24 игры. В них команда одержала 12 побед и по шесть ничьих и поражений. Несмотря на уверенный выход на Евро-2024, Бельгия набрала в группе лишь 4 очка и вылетела в 1/8 финала от французов.

А в Лиге наций 2024-2025 сборная стала третьей в группе дивизиона А с Францией, Италией и Израилем. Кроме того, Тедеско умудрился поссориться со звездным вратарем Реала Тибо Куртуа, из-за чего тот отказывался выступать за национальную команду.

Ранее Доменико также показывал себя не с лучшей стороны. Во время работы в Шальке он посадил в глубокий запас Евгения Коноплянку. А в 2019 году решил поехать заработать денег в Москву, возглавив Спартак уже после нападения России на Украину.