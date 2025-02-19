"Такие действия являются предательством Украины": легенда НХЛ разнес переговоры между США и Россией

Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялись первые официальные переговоры после начала полномасштабного вторжения между делегациями России и США. Главной темой на них была российско-украинская война.

Переговоры продолжались четыре с половиной часа. На них не присутствовала украинская сторона.

Читайте также Болельщики устроили бунт на матче НХЛ: причиной стал указ Трампа

База от Гашека

На это событие отреагировал двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек. Легенда НХЛ, который имеет четкую проукраинскую позицию, в соцсети X написал, что очень негативно воспринял такую встречу и объяснил свою позицию, информирует 24 Канал.

"Ни ЕС, ни США, ни кто-либо другой не имеет никакого права вести переговоры с Россией от имени Украины (или даже решаться что-то ей предлагать), если она сама не даст на это разрешения. Я считаю такие действия предательством Украины, которая ставит свою жизнь на карту, чтобы защитить себя и Европу от империалистического врага – России.

Поскольку речь идет также о защите нашей страны (которая после Украины и дальнейшего возможного нападения России на Польшу или Словакию была бы на очереди), я считаю такие действия предательством и нашей страны – Чехии", – написал Гашек.

Справка. После переговоров президент США Дональд Трамп сделал несколько резких заявлений в сторону Украины. В частности, он обвинил Владимира Зеленского в начале войны и том, что тот не смог заключить соглашения с Россией.

Напомним, что Доминик Гашек систематически поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. Он выступает за полное отстранение российских спортсменов от соревнований и неоднократно посещал нашу страну для проявления солидарности с украинским народом.