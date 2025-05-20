Легенда НХЛ разнес Трампа за политику в отношении Украины

Дональд Трамп уже почти четыре месяца находится на посту президента США. За это время он отмечался рядом заявлений относительно войны России против Украины, которые были по меньшей мере очень противоречивыми.

Своим мнением о политике действующего главы Соединенных Штатов Америки в соцсети X поделился двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек, информирует 24 Канал. Он раскритиковал американского президента, который обещал остановить войну в Украине за 24 часа.

Читайте также Канадский хоккеист Пантерс установил уникальный рекорд в истории Флориды

Гашек жестко прошелся по Трампу

Зато сейчас появляется все больше информации, что Дональд Трамп готов отойти от переговоров между Россией и Украиной, если не будет достигнут прогресс по прекращению войны. Чех отреагировал на эти разговоры, заявив, что глава США за время президентства помог Владимиру Путину больше, чем любой другой политик за все время полномасштабного вторжения.

"Трамп угрожает отойти от мирных переговоров между Украиной и Россией, если не будет достигнут прогресс... Теперь, когда он отходит, уже поздно.

За 110 дней Трамп нанес немало вреда. Он помог империалистической России и преступнику Путину больше, чем любой другой политик в мире с начала войны в феврале 2022 года", – написал Гашек.

К слову. Доминик Гашек систематически поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. Он несколько раз посещал нашу страну и постоянно критикует спортивные федерации, которые не отстранили россиян от соревнований.

Напомним, что за свою позицию "Доминатор" даже получал угрозы от бывшего президента России Дмитрия Медведева.