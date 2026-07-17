Посетит ли Трамп финал ЧМ – появилась официальная информация
Президент США Дональд Трамп не часто посещал матчи чемпионата мира по футболу. Однако во время решающего матча глава государства станет одним из главных действующих лиц.
Дональд Трамп все-таки посетит матч ЧМ-2026. Это произойдет во время финала турнира, сообщает 24 Канал.
Информация о визите Трампа
Присутствие президента США на матче Испании и Аргентины подтвердили в Белом доме. Во время беседы с журналистами пресс-секретарь резиденции Дональда Трампа сообщила о визите политика на футбольный матч.
Мы с нетерпением ждем финального матча в воскресенье, и я знаю, что президент тоже с нетерпением ждет возможности присутствовать на нем. Это достойное завершение турнира, который продемонстрировал способность Америки принимать весь мир на самой грандиозной арене,
– сказала Ливитт.
Отметим, что главный матч турнира состоится 19 июля в 22:00 на стадионе "МетЛайф" в Нью-Йорке.
Что известно о Трампе на этом чемпионате мира
Он пока не посетил ни одного матча турнира, но оказался в центре громкого скандала. В матче 1/16 финала США обыграли Боснию и Герцеговину, но во время встречи красную карточку получил нападающий хозяев поля Фоларин Балогун.
Позже стало известно, что глава США Дональд Трамп дважды звонил президенту ФИФА Джанни Инфантино – после удаления Балогуна и после решения о приостановке дисквалификации.
Балогун сыграл в матче 1/8 финала против Бельгии (1:4), но серьезно своей команде не помог.