Официально: Трамп вручит Кубок мира победителям Мундиаля

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что президент США Дональд Трамп примет участие в церемонии награждения победителей чемпионата мира. Как и год назад во время клубного первенства, политик будет присутствовать на пьедестале почета.

Участие Трампа в церемонии вручения трофея "Челси" летом 2025 года создало неудобства для команды. Несмотря на это, хозяин Белого дома вновь не останется в стороне от главного момента соревнований, пишет BBC.

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Почему участие Трампа в церемонии на финале Мундиаля вызывает критику?

Джанни Инфантино рассказал, что 80-летний президент США будет присутствовать на трибунах стадиона Metlife в Нью-Джерси 19 июля во время финала ЧМ. Они вместе "будут наслаждаться матчем, а затем, конечно же, вручат победителям кубок".

Привлечение Трампа к церемонии награждения на самом деле нарушает протокол ФИФА, согласно которому трофей должен был бы снять с постамента капитан команды-победителя, а затем подняться с ним на пьедестал и поднять над головой, празднуя вместе с партнерами и тренерским штабом.

Однако Джанни Инфантино уже несколько раз демонстрировал пренебрежение этими правилами. В частности, в прошлом году, когда Трамп вместе с ним вручал награду победителям Клубного чемпионата мира — лондонскому "Челси".

Капитан английского клуба Рис Джеймс оказался в неловком положении: ему сказали, что политик вручит кубок, после чего уйдет с подиума. Но Трамп решил остаться, из-за чего долгожданный момент для "Челси" сложился как-то неловко. Президент оказался прямо посреди футболистов и явно был там лишним.

Почему Трамп не посещает матчи сборной США?

Многих удивило, что Дональд Трамп до сих пор не побывал ни на одном из матчей сборной Соединенных Штатов — и не планирует этого делать до стадии полуфинала, если американцы туда доберутся.

Белый дом официально объясняет это напряжённым графиком главы государства. Однако не стоит забывать, что во время визита на матч финальной серии НБА с участием "Нью-Йорк Никс" в родном для себя городе Трамп подвергся сокрушительным освистываниям со стороны трибун.