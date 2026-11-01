Первое с 2000 года: уникальное достижение украинца в фигурном катании

Украинец Кирилл Марсак выступил в произвольной программе на Гран-при Канады. В итоге его результат стал историческим для Украины, ведь это первое такое достижение с 2000 года

Кирилл Марсак в произвольной программе на Гран-при Канады набрал 226,4 балла. Тем самым он повторил достижение другого украинца Дмитрия Дмитренко в 2000 году, сообщает 24 Канал.

В чем уникальность достижения Марсака

Результат в 226,4 балла Кирилла Марсака позволил ему войти в топ-5 на Гран-при Канады. Это лучшее достижение украинских фигуристов на этом турнире за 26 лет.

Предыдущим рекордом Украины также было 5-е место Дмитрия Дмитренко на Гран-при Канады в 2000 году. В этом году победу в соревнованиях одержал француз Кевин Аймо с результатом 258,43 балла. Второе место занял японец Рио Наката. Его результат – 249,25 баллов. На третьей позиции – эстонец Михаил Селевко. Его результат – 248,66 баллов.

Следует добавить, что в короткой программе Кирилл Марсак показал результат 83,67 балла и занял четвертое место. А вот в произвольной программе он показал лишь шестой результат, набрав 142,73 балла.

Что известно о Кирилле Марсаке

Кирилл Марсак – 22-летний фигурист в одиночном катании из Херсона. Он является бронзовым призером чемпионата Украины 2021/22, а также участником чемпионатов Европы и мира.

Самый важный момент его карьеры – участие в Олимпийских играх 2026 года. Желанную путевку на главные зимние соревнования четырехлетия он завоевал на квалификационном турнире в Пекине. Там он занял 4-е место с результатом 217,57 баллов.

Ранее он рассказывал, что, помимо фигурного катания, очень ему нравится любит компьютерные игры. В частности, больше всего ему нравятся S.T.A.L.K.E.R. и вселенная Metro, ведь ему нравится "ядерная Москва после ядерного взрыва".