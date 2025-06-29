Довбик похвастался формой перед стартом сезона: его кондициям позавидуют даже боксеры
- Украинский форвард Артем Довбик активно готовится к новому сезону, совершенствуя физическую форму в тренажерном зале.
- Агент Довбика опроверг слухи о возможной смене клубной прописки, несмотря на уход тренера Клаудио Раньери из Ромы.
Форвард Ромы Артем Довбик начал подготовку к новому сезону. Украинский бомбардир совершенствует физическую форму в тренажерном зале.
Артем Довбик своим трудом на тренировках доказывает, что является настоящим профессионалом. Даже в период отпуска он занимается в тренажерке, пишет 24 Канал.
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Как Довбик готовится к сезону
В своем инстаграме Довбик опубликовал серию видео с тренировок. В тренажерном зале Артем работает со штангой, подтягивается на турнике с двумя гирями, делает специальные упражнения для пресса.
По видео видно, в какой прекрасной физической форме находится Довбик. Он вполне мог бы составить конкуренцию боксерам, например, в первой тяжелой категории.
Видео тренировок Довбыка
Напомним, что по завершению чемпионата Серии А Рому покинул главный тренер Клаудио Раньери. В новом сезоне действиями римлян будет руководить экс-наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини.
В межсезонье были слухи, что украинский форвард может сменить клубную прописку. Однако агент Довбика их опроверг.