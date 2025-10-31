Тренера Карпат наказали за массовою стычку во львовском дерби

Во время львовского дерби Карпаты – Рух произошла стычка с участием футболистов и тренеров обеих команд. Главные виновники инцидента получили наказание.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение относительно инцидента в матче Карпаты – Рух. Массовая стычка произошла в компенсированное время поединка, пишет 24 Канал со ссылкой на УАФ.

К теме В матче Карпат и Руха произошла массовая драка: кто спровоцировал потасовку

Какое наказание получил тренер Карпат?

После изучения всех деталей дела КДК УАФ дисквалифицировал главного тренера Карпат Владислава Лупашко на два поединка. Специалист получил наказание за "умышленное оставление технической зоны с целью совершения действия в провокационной манере".

Кроме того, клуб обязали уплатить штраф в размере 100 тысяч гривен и провести образовательную лекцию для футболистов и официальных представителей продолжительностью не менее 30 минут по соблюдению регламентных норм.

Финансовое наказание также получил Рух. Клуб выплатит штраф в размере 75 тысяч гривен и проведет аналогичную образовательную лекцию.

Почему возникла стычка на львовском дерби?

Напомним, что матч 10-го тура Карпаты – Рух завершился без забитых мячей – 0:0. Однако страсти кипели на протяжении всего поединка.

В компенсированное время произошло игровое столкновение между Богданом Слюбиком и Жаном Педрозу, в результате которого на газоне оказался защитник Руха.

Главный тренер Карпат Владислав Лупашко эмоционально обратился к Слюбику, после чего началась массовая толкотня, которая едва не переросла в драку.

Кстати, в турнирной таблице УПЛ Карпаты идут на 11 месте, имея в активе 12 очков. В 11-м туре подопечные Лупашко сыграют с черкасским ЛНЗ. Встреча состоится в понедельник, 3 ноября, и начнется в 15:30.