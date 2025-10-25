В матче Карпат и Руха произошла массовая драка: кто спровоцировал потасовку

Принципиальный поединок между львовскими командами Карпаты и Рух завершился потасовкой. В массовой схватке приняли участие футболисты и тренеры из обоих коллективов.

В субботу, 25 октября, на львовском стадионе "Украина" состоялся центральный матч 10-го тура УПЛ. В очном противостоянии встретились Карпаты и Рух, пишет 24 Канал.

Что спровоцировало драку в матче Карпаты – Рух?

Футболисты обеих команд за все игровое время не смогли забить хотя бы один мяч. Однако это не уменьшает напряжение поединка.

Горячо на поле стало в компенсированное время, когда игроки Карпат и Руха показали свои умения во владении приемами рукопашного боя.

После борьбы за мяч между Богданом Слюбиком и Жаном Педрозу на газоне оказался защитник Руха. К нему сразу подбежал тренер Карпат Владислав Лупашко и на повышенных тонах высказал свои претензии. Очевидно он обвинил игрока в задержке времени и симуляции.

После этого команды пошли "стенка на стенку". В конце концов тренерам удалось унять эмоции своих игроков. Главный судья встречи Клим Заброда показал две желтые карточки Ростиславу Ляху (Рух) и Жану Педрозу (Карпаты).

В итоге матч завершился вничью – 0:0.

Как Карпаты и Рух играли во львовском дерби?