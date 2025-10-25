В матче Карпат и Руха произошла массовая драка: кто спровоцировал потасовку
- Матч между Карпатами и Рухом завершился массовой дракой во время компенсированного времени, что спровоцировала стычка между футболистом Богданом Слюбиком и Жаном Педрозу.
- Поединок завершился вничью 0:0, а в турнирной таблице УПЛ Карпаты идут десятыми, тогда как Рух занимает 15-е место.
Принципиальный поединок между львовскими командами Карпаты и Рух завершился потасовкой. В массовой схватке приняли участие футболисты и тренеры из обоих коллективов.
В субботу, 25 октября, на львовском стадионе "Украина" состоялся центральный матч 10-го тура УПЛ. В очном противостоянии встретились Карпаты и Рух, пишет 24 Канал.
К теме Карпаты и Рух с массовой дракой сыграли вничью во львовском дерби
Что спровоцировало драку в матче Карпаты – Рух?
Футболисты обеих команд за все игровое время не смогли забить хотя бы один мяч. Однако это не уменьшает напряжение поединка.
Горячо на поле стало в компенсированное время, когда игроки Карпат и Руха показали свои умения во владении приемами рукопашного боя.
После борьбы за мяч между Богданом Слюбиком и Жаном Педрозу на газоне оказался защитник Руха. К нему сразу подбежал тренер Карпат Владислав Лупашко и на повышенных тонах высказал свои претензии. Очевидно он обвинил игрока в задержке времени и симуляции.
После этого команды пошли "стенка на стенку". В конце концов тренерам удалось унять эмоции своих игроков. Главный судья встречи Клим Заброда показал две желтые карточки Ростиславу Ляху (Рух) и Жану Педрозу (Карпаты).
Видео драки в матче Карпаты – Рух
В итоге матч завершился вничью – 0:0.
Как Карпаты и Рух играли во львовском дерби?
- История львовского дерби между Карпатами и Рухом насчитывает четыре поединка. В прошлом сезоне команды встречались трижды.
- В чемпионате две победы одержали "львы": 1:0 и 3:1. А вот в Кубке Украины "желто-черные" взяли реванш – 1:0.
- Интересно, что зимой команды объявили об объединении. Однако в рамках сотрудничества клубы обменялись игроками, а вот до слияния дело не дошло.
- В турнирной таблице УПЛ Карпаты идут десятыми, а Рух находится в зоне вылета – на 15-м месте.