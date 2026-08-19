Мусиала дважды за три дня терял сознание на поле: звезде Баварии поставили шокирующий диагноз

Игрок Баварии и сборной Германии Джамал Мусиала сильно напугал болельщиков: в товарищеских матчах с Лейпцигом и Хайденхаймом атакующий полузащитник был вынужден досрочно покинуть поле из-за потери сознания.

Многим эта ситуация напомнила ужасающие кадры с Кристианом Эриксеном, который дважды терял сознание на поле из-за проблем с сердцем. К счастью, этот случай другой: сам Мусиала выступил с публичным объяснением того, что с ним происходит, пишет 24 Канал.

Что с состоянием здоровья Джамала Мусиалы

Полузащитник успокоил болельщиков: речь не идет об угрозе жизни или патологии. Что с ним происходит, называется абсансом – это кратковременное состояние рассеянности внимания или обморока неврологического характера.

По словам Мусиалы, у него диагностированы временные абсансы, которые хорошо поддаются лечению. Это выглядит довольно пугающе, но футболист уверяет, что ничего страшного нет, а он все время находится под наблюдением лучшей медицинской команды. Врачи-неврологи разрешили ему играть в футбол, поскольку это лучше всего способствует борьбе с неврологической дисфункцией. Полную поддержку Мусиале выразил и коллектив "Баварии".

Игрок попросил впредь не спекулировать на этой теме, которую он стремится обсуждать только со специалистами, представителями клуба и друзьями.

Как Мусиале не везет с попаданием в лазарет

Уже второй год подряд у немца возникают проблемы именно в начале сезона. В прошлом году это было связано с ужасной травмой, которую он получил на Клубном чемпионате мира.

Тогда в эпизоде столкновения с Джанлуиджи Доннаруммой Мусиала сломал малоберцовую кость и получил повреждение связок в результате вывиха. Понадобилась операция, и он провел около 4 месяцев вне футбола. Многие болельщики отмечали, что после возвращения игрок несколько потерял в уровне игры.