Буффон назвал трех лучших игроков, которым противостоял на футбольном поле

Легендарный итальянский вратарь играл почти против всех топовых футболистов своего поколения. Он выделил нескольких, которые его поразили больше всего.

Профессиональная карьера Джанлуиджи Буффона длилась целых 29 сезонов. Он признался, против кого из оппонентов за этот период было играть труднее всего.

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Элитная компания

Итальянец остановил свой выбор на трех атакующих игроках, сообщает 24 Канал со ссылкой на Give Me Sport. Каждый из них без преувеличения является легендой футбола.

Мне приходилось играть против великих игроков, я не могу вспомнить их всех. Но Месси, Криштиану и Роналдо, пожалуй, лучшие три, с которыми я встречался в своей карьере,

– сказал Буффон.

К слову. Джанлуиджи Буффон и Криштиану Роналду в течение двух сезонов также были одноклубниками. Они вместе выиграли три трофея – чемпионство Серии А, Кубок и Суперкубок Италии.

Напомним, что итальянский вратарь завершил карьеру в августе 2023 года. Он только на клубном уровне провел 975 поединков, в которых 429 раз оставлял свои ворота "сухими". Сейчас Буффон работает координатором в сборной Италии.