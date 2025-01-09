Джейка победит даже девушка, – титулованная боксерка бросила вызов скандальному ютуберу

Двукратная олимпийская чемпионка Кларесса Шилдс пообещала побить напыщенного Джейка Пола. Звездная боксерша надеется провести бой с популярным блогером-боксером.

Поединки с участием скандального Джейка Пола собирают огромную аудиторию. Благодаря бешеной раскрутке ютубер зарабатывает больше профессиональных боксеров, пишет 24 Канал.

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Победит ли ютубер абсолютную чемпионку

Недавно вызов победителю легендарного Майка Тайсона бросила чемпионка WBC в супертяжелом весе Кларесса Шилдс. 29-летняя американка пообещала побить блогера, если такой бой будет организован. Об этом сообщает USA TODAY.

Не знаю, может ли такое произойти, но я уверена, что могу побить Джейка Пола. Люди, которые против этого – просто сексисты и не разбираются в боксе. Очень странно, что они думают, будто ютубер может победить боксерку, которая имеет две золотые олимпийские медали, много раз становилась чемпионкой мира и выступала в тяжелом весе,

– заявила Шилдс.

Абсолютная чемпионка мира в трех дивизионах посоветовала Полу больше времени уделить тренировкам.

"У него нет опыта. Люди говорят о силе. Но без навыков, чтобы нанести удар, сила – ничто. Пол показал, что не стал лучшим в своих навыках. Ему нужно тренироваться больше и лучше. И я думаю, что Джейка победит даже та девушка, против которой я готовлюсь драться", – сказала Шилдс.

Напомним, что в ноябре 2024 года Джек Пол победил легендарного Майка Тайсона. Ютубер получил немало критики в свой адрес, поскольку дрался со старшим на 31 год боксером, который уже давно завершил карьеру.

Что касается Кларессы Шилдс, то она превзошла достижение Василия Ломаченко. Американке понадобилось всего 10 поединков, чтобы стать чемпионкой мира в трех весовых дивизионах. А вот украинский боксер провел 12 боев для покорения трех весовых категорий.