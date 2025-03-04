Звезда Манчестер Сити напился в пабе: мощное видео

Английский футболист Джек Грилиш попал в очередной алкогольный скандал. Игрока Манчестер Сити встретили пьяным, выходящим из паба.

Английский футболист Джек Грилиш по сей день остается известным своими "алкогольными" скандалами. Мужчину в очередной раз заметили пьяным, пишет 24 канал со ссылкой на Mail Sport.

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Грилиша снова заметили пьяным

Вечером 2 марта британские СМИ заметили Джека, когда он выходил из паба в Ньюкасле.

На видео видно как Грилиш еле идет вперед в нетрезвом состоянии, избегая разговоров с журналистами и папарацци.

Пьяный Джек Грилиш: смотрите видео

Справка. В сезоне-2024/2025 Джек Грилиш сыграл 26 матчей за Манчестер Сити, в которых два гола и отдал 5 результативных передач.

Напомним, что недавно появилась информация, что Пеп Гвардиола планирует избавиться от Грилиша, продав его в другой клуб.