Звезда Манчестер Сити напился в пабе: мощное видео
Английский футболист Джек Грилиш попал в очередной алкогольный скандал. Игрока Манчестер Сити встретили пьяным, выходящим из паба.
Английский футболист Джек Грилиш по сей день остается известным своими "алкогольными" скандалами. Мужчину в очередной раз заметили пьяным, пишет 24 канал со ссылкой на Mail Sport.
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Грилиша снова заметили пьяным
Вечером 2 марта британские СМИ заметили Джека, когда он выходил из паба в Ньюкасле.
На видео видно как Грилиш еле идет вперед в нетрезвом состоянии, избегая разговоров с журналистами и папарацци.
Пьяный Джек Грилиш: смотрите видео
Справка. В сезоне-2024/2025 Джек Грилиш сыграл 26 матчей за Манчестер Сити, в которых два гола и отдал 5 результативных передач.
Напомним, что недавно появилась информация, что Пеп Гвардиола планирует избавиться от Грилиша, продав его в другой клуб.