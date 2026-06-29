Известная легкоатлетка пережила клиническую смерть прямо во время соревнований

Олимпийская призерка Дженнифер Симпсон уже не участвует в профессиональных легкоатлетических турнирах, но с удовольствием соревнуется в любительских и показательных забегах. Во время одного из таких соревнований с ней едва не произошла трагедия.

39-летняя американка выступала в качестве пейсмейкера во время забега на одну милю в штате Северная Каролина. Там она потеряла сознание, и врачи не обнаружили у спортсменки пульса, пишет "24 Канал".

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Что случилось с Дженнифер Симпсон?

Соревнование на дистанции в одну милю (1,6 километра) не должно было стать проблемой для бывшей профессиональной бегуньи: в конце карьеры она преодолевала марафоны, а наибольшую славу завоевала именно на дистанции 1500 метров, олимпийском аналоге бега на милю.

Однако на этот раз Симпсон оказалась в шаге от смерти: разгоняя пелотон, она внезапно упала без сознания. Медицинская бригада, которая первой оказалась рядом с известной спортсменкой, поняла, что у Дженнифер нет пульса. Они немедленно приступили к реанимации и применили дефибриллятор.

Позже представители беговой организации Fleet Feet, которую возглавляет Симпсон, заявили, что у нее произошла остановка сердца. Благодаря усилиям медиков Дженнифер удалось спасти на месте, в больницу она ехала уже с пульсом.

Сейчас американку выписали из больницы, она будет проходить реабилитацию и вместе с мужем примет решение о возможной имплантации кардиостимулятора.

Чем известна Дженнифер Симпсон?

Высшее достижение в карьере Симпсон — олимпийская бронза 2016 года в Рио-де-Жанейро в забеге на 1500 метров.

На этой же дистанции она становилась чемпионкой мира и победительницей финала "Бриллиантовой лиги".

Завершила выступления на высшем уровне два года назад, в конце профессиональной карьеры переквалифицировалась в бегунью на длинные дистанции и пробежала марафон за 2 часа 31 минуту и 39 секунд.