Дэвис и Роуч проведут реванш после скандального первого боя

Американские боксеры Джервонта Дэвис и Лемонт Роуч проведут второй бой. Они попытаются определить сильнейшего после скандальной ничьей.

В ночь на 2 марта (по киевскому времени) на арене Barclays Center сошлись Джервонта Дэвис и Ламонт Роуч. Судьи установили ничью как результат этого боя.

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Между американцами состоится реванш

О том, что состоится второй бой сообщил президент Всемирной боксерской ассоциации Хильберто Мендоса, пишет 24 канал со ссылкой на The Independent.

Нет никаких сомнений, что боксеры проведут реванш. Нам нужно изменить отношение болельщиков к этому виду спорта после таких противоречивых решений. Это был очень скандальный вечер,

– отметил Мендоса.

Он также добавил, что, возможно, рефери увидел конкурентный бой и не понял, что Дэвис в нокдауне. Это произошло не сразу после удара Роуча.

Отметим, что эта ничья прервала беспроигрышную серию Джервонты Дэвиса.