В США арестовали скандального чемпиона мира, который должен был драться с Ломаченко

Американского боксера Джервонту Дэвиса задержали во Флориде. Титулованного спортсмена подозревают в домашнем насилии.

Чемпиона мира по версии WBA в легком весе Джервонту Дэвиса полиция арестовала в пятницу, 11 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BoxingScene.

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В чем обвиняют Джервонту Дэвиса?

Согласно полицейскому отчету, непобежденного боксера обвиняют в нападении на свою бывшую девушку. Этот инцидент произошел 15 июня вблизи ее дома в Дорале.

Боксер хотел забрать их общих двух детей на День отца. Словесная ссора переросла в драку. По показаниям потерпевшей, Джервонта ударил ее по затылку и лицу. После инцидента она написала заявление в полицию.

Предварительно боксеру оформили обвинения в домашнем насилии и нанесении побоев. Это не первые проблемы Дэвиса с законом. В 2022 году "Танка" уже арестовывали за домашнее насилие. Однако тогда девушка отказалась от обвинений.

Отметим, что 16 августа 2025 года чемпион WBA собирался провести реванш против Ламонта Роуча-младшего. Однако пока проведение поединка под вопросом.

Напомним, что Джервонта Дэвис рассматривался кандидатом на объединительный бой против Василия Ломаченко, который владел титулом IBF и IBO. Однако в начале июня 2025 года уроженец Белгород-Днестровского объявил о завершении карьеры.