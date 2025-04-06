Поставил под вопрос будущее в боксе: Хргович одолел Джойса в ожесточенном противостоянии

В субботу, 5 апреля, в Манчестере состоялся вечер бокса. В противостоянии сошлись Филип Хргович и Джо Джойс.

Филип Хргович до сих пор пытается оправиться после поражения от Даниэля Дюбуа. Хорват пытается доказать, что его еще рано списывать со счетов, пишет 24 канал.

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Несомненная победа хорвата

С самого начала поединка Хргович демонстрировал преимущество, нанося точные и мощные удары, которые Джойс с трудом отбивал. Несмотря на попытки британца перехватить инициативу в третьем раунде и его стойкость, он не смог существенно изменить ход боя.

Хорват, несмотря на рассечение над глазом, продолжал доминировать, используя скорость и точность.

В восьмом раунде Джойс сумел потрясти Хрговича серией ударов, но хорват быстро восстановился и завершил раунд сильным наступлением. В последних раундах Хргович снова усилил давление, заставляя Джойса отступать.

После финального гонга судьи единогласно отдали победу Филиппу Хрговичу.

Отметим, что это поражение стало четвертым для Джо Джойса в последних пяти боях.